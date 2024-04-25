На тлі новини про пакет військової допомоги Україні: Руслана поділилася фото з Джо Байденом

Вчора, 24 квітня, в США оголосили законопроєкт про багатомільярдну допомогу Україні та іншим партнерам. На це вже відреагувала виконавиця Руслана.

Вона показала рідкісну світлину з президентом Джо Байденом. Крім того, артистка висловила лідеру держави слова вдячності за підтримку України.

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Як Руслана відреагувала на військову допомогу від США

Співачка поділилася фото з Джо Байденом, де вони обоє сидять у кабінеті президента й щось обговорюють.

Найближчим часом Україна отримає такий довгоочікуваний пакет допомоги,

– зазначила виконавиця.

Зауважимо, достеменно не відомо, чи зустрічалася виконавиця з політиком нещодавно, чи, можливо, цю світлину зробили давніше. Руслана про це вирішила не розголошувати.

Що відомо про новий пакет військової допомоги від США