Фронтмен відомого українського гурту потрапив у ДТП: шокуючі кадри понівеченої автівки
3 червня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Юрій Журавель
Юрій Журавель, лідер знаменитого колективу Ot Vinta, потрапив у серйозну аварію. Він вже навіть встиг показати фото розтрощеного автомобіля.
Виявилося, що ДТП трапилося, коли артист їхав на міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал". Водночас добратися йому туди так і не вдалося.
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На щастя, всі пасажири й водій залишились цілі. Водночас перед машини сильно пошкоджений.
Крайня подорож на "Арсенал" вилізла боком, точніше передком, колесами, днищем і трохи дверима. Велике прохання зрозуміти, не дзвонити й не писати. Всі замовлення "Знай наших" буде оброблено і відіслано трохи пізніше. Мусимо трошки відійти та відпочити,
– поділився музикант.
Хто ще з українських зірок нещодавно потрапляв у ДТП
- Автомобіль SKYLERR, учасниці Нацвідбору на Євробачення-2024, постраждав від аварії у Києві. В машину в'їхав Mitsubishi Pajero, коли співачка стояла в лівій крайній смузі. За словами виконавиці, винуватець спробував зникнути з місця пригоди – залишив свій автомобіль на заправці й утік. SKYLERR викликала поліцію, яка наразі розслідує цю справу.
- Нещодавно в ДТП також потрапив кулінар і блогер Влад Міцкевич, коли їхав на мотоциклі. Внаслідок аварії він отримав перелом ребер, струс мозку та інші рани. Крім того, був пошкоджений його транспортний засіб. Проте чоловік вирішив не розголошувати деталей інциденту, тож наразі невідомо, хто був винуватцем аварії та що саме трапилося.