Український співак Parfeniuk став батьком: зворушливі фото з пологового будинку

31 березня український виконавець Parfeniuk, відомий за хітами "Відриваючись" та "Провела екскурсію", став батьком. Він поділився радісною новиною з підписниками свого блогу.

До того ж його дружина, блогерка Сімбочка, одразу після народження дитини виклала фото з лікарні. Молоді батьки поділилися враженнями з шанувальниками.

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Parfeniuk вперше став батьком

Співак поширив у сторіс лаконічне повідомлення з текстом "Я тепер батя". Пізніше він поширив свою нову пісню "Дякую", яка розкриває ім’я його новонародженої донечки – Софії.



Parfeniuk став батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс виконавця

Водночас кохана виконавця, блогерка Сімбочка, також поділилася радістю з шанувальниками. Дівчина виклала чуттєве фото, де вона стоїть з чималим животиком.

"Я народила", – написала блогерка.



Блогерка Сімбочка народила доньку / Скриншот з інстаграм-сторіс дівчини

Ба більше, молода мама опублікувала відео з лікарняної палати, де лежить разом з коханим та їхньою крихітною донькою.



Сімбочка і Parfeniuk стали батьками / Скриншот з інстаграм-сторіс дівчини

Що відомо про пару Parfeniuk та Сімбочки