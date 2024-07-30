Я реально боюся, – відомий український співак відверто висловився про мобілізацію

Михайло Клименко, соліст популярного українського гурту ADAM, нещодавно поділився своїми думками щодо мобілізації. Співак розповів про свої почуття та підготовку до можливого призову.

Зокрема, він пояснив, чому боїться мобілізації. До того ж артист зізнався, чи вже оновив дані у військкоматі.

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Михайло Клименко відверто поділився своїми переживаннями щодо можливої військової служби. Попри те, що він виріс у родині військовослужбовця, співак зізнався, що військова тематика завжди була йому чужою.

Я не доброволець, бо, чесно кажучи, я реально боюся цього всього. Я взагалі по життю не сміливець. Ніколи ні з ким не бився, не катався на мотоциклах, не ламав руки та ноги. Я такий трохи боягуз. Така вже я людина,

– зазначив артист.

Попри свої побоювання, Михайло не ухиляється від громадянського обов'язку. Він оновив свої дані у військкоматі, має військовий квиток і встановив додаток "Резерв+". Співак також розповів, що зараз активно займається волонтерством, організовує збори коштів і дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Однак на першому місці для нього залишається родина.

У мене є про що думати зараз. Я думаю про своїх дітей, в першу чергу, про свою дружину, батьків. Про тих, кого я забезпечую, з ким я живу, піклуюсь,

– поділився він.

Інтерв'ю з учасниками гурту ADAM: дивіться відео онлайн

До слова, нещодавно про військову службу висловився музикант Сергій Жадан, який разом із вокалістом і гітаристом гурту "Жадан і Собаки" Євгеном Турчиновим та тромбоністом колективу Олександром Меренчуком долучилися до служби в 13 окремій бригаді НГУ "Хартія".