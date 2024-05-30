Крові було багато, – колишній учасник гурту DZIDZIO розповів, як врятував людину

Український співак Julik зараз знаходиться в Іспанії, де, як сам зазначив, домовляється про новий благодійний тур. Там він днями врятував людину.

Це, до того ж, виявився українець. Він ледь не втопився в морі.

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Під час прогулянки на березі моря Юлік помітив чоловіка Дмитра. Як згодом виявилося, він родом з Харкова і є священником. Співак розповів, що чоловік страждає на варикозне розширення вен, що завадило йому самому вибратися на сушу.

Крові було багато,

– наголосив виконавець.

Однак завдяки втручанню виконавця харків'янин отримав необхідну медичну допомогу і зараз одужує.

Артист Julik врятував людину / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про співака Julik