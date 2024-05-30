Крові було багато, – колишній учасник гурту DZIDZIO розповів, як врятував людину
30 травня 2024, 18:25Читать новость на русском
Джерело:Julik
Український співак Julik зараз знаходиться в Іспанії, де, як сам зазначив, домовляється про новий благодійний тур. Там він днями врятував людину.
Це, до того ж, виявився українець. Він ледь не втопився в морі.
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Під час прогулянки на березі моря Юлік помітив чоловіка Дмитра. Як згодом виявилося, він родом з Харкова і є священником. Співак розповів, що чоловік страждає на варикозне розширення вен, що завадило йому самому вибратися на сушу.
Крові було багато,
– наголосив виконавець.
Однак завдяки втручанню виконавця харків'янин отримав необхідну медичну допомогу і зараз одужує.
Артист Julik врятував людину / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про співака Julik
- Справжнє ім'я артиста Назарій Гук. Він розпочав свій творчий шлях як учасник популярного гурту DZIDZIO.
- Однак з часом музиканту захотілося розвиватися у новому напрямку та вийти з "зони комфорту". Саме тому він вирішив покинути колектив та розпочати сольну кар'єру.
- Зараз Julik активно працює над авторськими піснями, аранжуваннями та реміксами на твори інших українських виконавців. Паралельно він веде різноманітні заходи як шоумен.
- Окрім музики, Назарій також спробував себе у кінематографі. Він зіграв епізодичні ролі у стрічках "DZIDZIO Контрабас" та "DZIDZIO Перший раз".