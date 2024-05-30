Это, к тому же, оказался украинец. Он едва не утонул в море.

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Во время прогулки на берегу моря Юлик заметил мужчину Дмитрия. Как впоследствии оказалось, он родом из Харькова и является священником. Певец рассказал, что мужчина страдает варикозным расширением вен, что помешало ему самому выбраться на сушу.

Крови было много,

– подчеркнул исполнитель.

Однако благодаря вмешательству исполнителя харьковчанин получил необходимую медицинскую помощь и сейчас выздоравливает.

Артист Julik спас человека / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о певце Julik