Авторкою пісні Premiers amours є юна співачка Нур (Nour). 3 роки тому вона брала участь у проєкті Voice Kids, а у 2022 стала наймолодшою співачкою, що перемогла у The Voice в 11 сезоні.

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Що відомо про трек, який завірусився

У віці 18 років Нур розпочала свою сольну музичну кар'єру. Вона вирішила залишити навчання, оскільки зазнала булінгу з боку вчителів. Це стало зворотним боком її слави. Та в жовтні 2022 року дівчина представила дебютний сингл Premier amour ("Перше кохання"). Це ніжна лірична пісня про любов.

Нур – Premier amour: дивіться відео онлайн

"У мене сльози на очах, це чудово. Ми справді відчуваємо той меседж, який ви хочете донести як через музику, так і через кліп. Так тримати";

"Це тип музики, який виділяється: гарні слова, гарний голос, неймовірний кліп, велика повага";

"Неймовірний кліп, унікальний талант, Нур найкраща", – так користувачі мережі відреагували на трек.

Вже 2 червня 2023 Нур презентувала перший сольний альбом Premiers amours, куди увійшла її дебютна пісня.

Ми продовжуємо студійні сесії з моєю командою. Там багато пісень про кохання... Мене це надихає. Я хочу заробляти на життя своєю музикою, гастролювати! Мені подобається цей адреналін,

– розповідала артистка.

Цікаво, що з першими піснями Нур запросили виступити у фіналі 12 сезону "Голосу".

Пісня завірусилась у соцмережах

Завдяки шоу The Voice у Нур вже була аудиторія в соціальних мережах. Тому її найперша пісня стала популярна у тіктоці та поширилась не тільки у Франції, але й інших країнах. Під композицію знімали відповідні романтичні, подекуди сумні відео.

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