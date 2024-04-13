У віці 30 років померла відома південнокорейська співачка

13 квітня 2024, 10:30
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Джерело:

billboard

30-річна зірка K-pop Пак Бо Рам у четвер, 11 квітня, відійшла у вічність. Її смерть вже підтвердило агентство, а поліція розслідує подробиці справи.

Співачка цього року готувалася до святкування 10-річчя в музиці. Втім, одного фатального вечора її життя обірвалося за незрозумілих обставин.

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Що відомо про смерть Пак Бо Рам

Виконавиця проводила вечір з друзями в їхній квартирі. Згодом вона відправилася до ванної кімнати й тривалий час не поверталася. Після цього її знайшли без свідомості над раковиною. Друзі артистки спробували зробити штучне дихання, проте це було безрезультатно. Зрештою, вони викликали швидку й співачку доставили до лікарні, однак там її теж не вдалося реанімувати. 

Наразі правоохоронні органи проводить розслідування обставин смерті Пак Бо Рама й офіційно запросили проведення розтину тіла. 

Деталі про похорон та панахиду за співачкою оголосять після обговорення з родиною.

Чим знаменита Пак Бо Рам 

  • Співачка дебютувала в K-pop індустрії у 17 років, виконавши пісню Beautiful 7 серпня 2014 року. 

Пак Бо Рам – Beautiful: дивіться відео онлайн

  • Її талант швидко визнали, адже 27 жовтня 2014 року Пак Бо Рам отримала нагороду "Дебют року" на престижній церемонії Mnet Asian Music Awards.
  • Так, виконавиця стрімко почала набирати все більше популярності, її треки звучали в популярних драмах, а пісня про схуднення викликала позитивну реакцію в багатьох слухачів завдяки мотиваційному тексту.
  • Випустивши дві нові композиції на початку цього року, артистка продовжувала завойовувати аудиторію та працювати над створенням нових треків.
Автор: Софія Хомишин