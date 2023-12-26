Артистка побачила схожість треку ANKA зі своєю піснею. Зокрема, Наталія зазначила, що в композиціях схожі приспіви.

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Наталія Валевська звинуватила ANKA у плагіаті

Співачка вказала на схожість між приспівами двох пісень. У треці конкурсантки є такі рядки: "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала". Тим часом у нібито "оригінальній" версії текст звучить так: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка".

Примітно, що обидві композиції мають назву "Палала".

Як ви думаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід? Інших слів у нашій солов'їній чимало,

– підкреслила Наталія.



Наталія Валевська звинуватила ANKA у плагіаті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас слід додати, що попри схожі рядки в піснях, мотиви й аранжування композицій виявилися абсолютно різними.

VALEVSKA – "Палала": дивіться відео онлайн

ANKA – "Палала": дивіться відео онлайн