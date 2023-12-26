Артистка побачила схожість треку ANKA зі своєю піснею. Зокрема, Наталія зазначила, що в композиціях схожі приспіви.
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Наталія Валевська звинуватила ANKA у плагіаті
Співачка вказала на схожість між приспівами двох пісень. У треці конкурсантки є такі рядки: "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала". Тим часом у нібито "оригінальній" версії текст звучить так: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка".
Примітно, що обидві композиції мають назву "Палала".
Як ви думаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід? Інших слів у нашій солов'їній чимало,
– підкреслила Наталія.
Наталія Валевська звинуватила ANKA у плагіаті / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас слід додати, що попри схожі рядки в піснях, мотиви й аранжування композицій виявилися абсолютно різними.
VALEVSKA – "Палала": дивіться відео онлайн
ANKA – "Палала": дивіться відео онлайн