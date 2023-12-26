За словами виконавиці, вона 10 років була сама, оскільки ставила на перше місце кар'єру. Все змінилося, коли Наталія усвідомила свою жіночність.

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Наталія Могилевська чесно зізналась, чи планує народжувати

Артистка не приховує, що сумує через те, що досі не народила, однак не втрачає надії.

Я сумую, звичайно. І я ще сподіваюся,

– заінтригувала Могилевська.

Тривалий час співачка була кар'єристкою, а особисте життя відкладала на потім. Через це майже 10 років вона була самотньою. Могилевська не наважилася народжувати без коханого чоловіка. Згодом вона усвідомила, що не зможе знайти кохану людину, якщо не стане гарною дружиною, яка завжди на перше місце ставить роботу.

Лише після усвідомлення своєї жіночності, переосмислення рис характеру, виконавиця змогла зустріти своє щастя. Зараз вона кохає та є коханою.

Інтерв'ю Наталії Могилевської: дивіться відео онлайн

Могилевська вже не вперше говорить про дітей

Влітку Наталія зізнавалася, що лише цього року вперше серйозно задумалася над тим, що хоче дитину. Тоді артистка казала, що "захворіла на це бажання".

Ймовірно, причиною цього став чоловік, який підкорив її серце після 24 лютого 2022 року. Як з'ясувалося, вони знайомі вже 20 років, 2 роки жили на одній вулиці, однак зустрілися лише на початку повномасштабної війни, коли чоловік допомагав евакуйовувати сестру Наталії до Франції.

Закохані вже тривалий час живуть разом, чоловік є прихильником таланту Могилевської й навіть допомагає їй з ідеями для творчості. Відомо, що його звати Валентин, але інших подробиць артистка не розкриває.