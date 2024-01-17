Зазначимо, виконавця влітку 2022 року заспівала трек "Обійми" під час вуличного концерту в центрі Мінська. Через це її засудили до трьох років ув'язнення так званої "домашньої хімії" – обмеження волі. Втім, тепер "доббі вільний", як зазначила сама Мерієм.

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Мерієм Герасименко виїхала з Білорусі

Виконавиця опублікувала фото з літака й написала, що нарешті вільна. З'ясувалося, що евакуюватися з країни дівчині допоміг фонду BYSOL.

Я покинула Білорусь! Цій події судилося відбутися. Хочу сказати, всьому своєму шляху, у тисячний раз дякую, вже з вдячністю та прийняттям, до всіх подій... Я рухаюся далі,

– наголосила співачка.

Мерієм додала, що для неї щастя є синонімом свободи. Тож, вона підкреслила, що зараз дуже щаслива.

"Якби в мене запитали: "Що для тебе щастя?", я б з упевненістю сказала – свобода! Свобода пересування, свобода думок, свобода займатися тим, що любиш і чим гориш. Свобода – це найголовніше для мене. Сьогодні я прокинулася щасливою", – наголосила виконавиця.

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3 серпня 2022 року в центрі Мінська відбувся вуличний концерт за участю білоруської співачки Мерієм Герасименко. Артистка порадувала публіку виконанням відомих треків українського рок-гурту "Океан Ельзи", зокрема їх популярного хіта "Обійми".

Крім того, виконавиця вийшла на сцену в білій футболці, прикрашеній яскравим червоним серцем на грудях.

Варто зазначити, що біло-червоно-білий прапор вважається символом протесту в Білорусі.