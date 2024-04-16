Скандальний Спартак Суббота освідчився своїй дівчині: хто став обраницею "психотерапевта"
Джерело:Єлизавета Комар
Скандальний Спартак Суббота, відомий за участю у "Подкаст Терапії" з Євгеном Яновичем, приголомшив усіх новиною про освідчення своїй дівчині. Також він розсекретив їм'я своєї обраниці.
Раніше Спартак публічно не розголошував ніякої інформації про особисте життя. Тому, звістка дівчини блогера про його освідчення сколихнула мережу.
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Хто став обраницею Спартака Субботи
Псевдопсихотерапевт, якого рік тому викрили у брехні, зробив пропозицію 24-річній Єлизаветі Комар. Дівчина опублікувала фото своєї руки з обручкою, підписавши його лаконічно: "Так". Водночас Спартак Суббота теж виклав цю світлину, аби вже сповістити більшу аудиторію цією несподіваною новиною.
Спартак Суббота освідчився своїй дівчині / Скриншот з інстаграм-сторіс блогера
Цікаво, що ніяких подробиць про роман "психолога" та його коханої немає навіть у їхніх блогах. Ба більше, сам Спартак ніяк не коментував своє особисте життя до моменту оприлюднення знімків з обручкою.
Обручка для дівчини Спартака / Скриншот з інстаграм-сторіс Єлизавети
Водночас у блозі Єлизавети можна помітити, що їй подобається моделінг та фотографування. До того ж вона ділиться з шанувальниками світлинами з фотосесій у Києві та Дніпрі.
Також 14 квітня дівчина святкувала день народження, тому, ймовірно, освідчення Спартака було заплановане раніше.
Що відомо про Спартака Субботу
- Під час повномасштабного вторгнення запустився проєкт "Подкаст-терапія" з Женею Яновичем та Спартаком. Там вони обговорювали різноманітні психологічні теми, давали поради глядачам і навіть проводили офлайн-лекції.
- Однак, все змінилося після оприлюднення розслідування психотерапевта Іллі Полуденного та видання "Свідомі" про Спартака. Як виявилося, Суботта підробив свій диплом психолога, тому не є кваліфікованим спеціалістом. Також він втратив членство в УАКПТ через грубі порушення етики, зокрема, за вступ у сексуальні стосунки з клієнтами.
- Згодом стало відомо, що у 2014 році Спартак змінив ім’я. Раніше його звали Олександром.
- Після розслідування "Подкаст-терапія" закрилася. Водночас Суббота продовжує вести свій ютуб-канал, проте такої популярності, як раніше, вже немає.
- Однак, нещодавно він з'явився в новому шоу на ютуб-каналі "Самое Время”, де розмовляє мовою країни-терористки. Тетяна Мажаровська та скандальний психотерапевт аналізують історичні події та постаті за допомогою природничо-наукового підходу. Водночас російськомовний контент не дуже сподобався українській аудиторії.