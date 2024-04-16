Скандальний Спартак Суббота освідчився своїй дівчині: хто став обраницею "психотерапевта"

Скандальний Спартак Суббота, відомий за участю у "Подкаст Терапії" з Євгеном Яновичем, приголомшив усіх новиною про освідчення своїй дівчині. Також він розсекретив їм'я своєї обраниці.

Раніше Спартак публічно не розголошував ніякої інформації про особисте життя. Тому, звістка дівчини блогера про його освідчення сколихнула мережу.

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Хто став обраницею Спартака Субботи

Псевдопсихотерапевт, якого рік тому викрили у брехні, зробив пропозицію 24-річній Єлизаветі Комар. Дівчина опублікувала фото своєї руки з обручкою, підписавши його лаконічно: "Так". Водночас Спартак Суббота теж виклав цю світлину, аби вже сповістити більшу аудиторію цією несподіваною новиною.



Спартак Суббота освідчився своїй дівчині / Скриншот з інстаграм-сторіс блогера

Цікаво, що ніяких подробиць про роман "психолога" та його коханої немає навіть у їхніх блогах. Ба більше, сам Спартак ніяк не коментував своє особисте життя до моменту оприлюднення знімків з обручкою.



Обручка для дівчини Спартака / Скриншот з інстаграм-сторіс Єлизавети

Водночас у блозі Єлизавети можна помітити, що їй подобається моделінг та фотографування. До того ж вона ділиться з шанувальниками світлинами з фотосесій у Києві та Дніпрі.

Також 14 квітня дівчина святкувала день народження, тому, ймовірно, освідчення Спартака було заплановане раніше.

Що відомо про Спартака Субботу