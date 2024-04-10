Защебетав російською в новому шоу: Спартак Суббота вчергове обурив мережу
Днями скандальний Спартак Суббота, відомий своєю роботою над "Подкаст-терапією" з Женею Яновичем, з'явився в новому шоу на ютуб-каналі "Самое Время". У відео він розмовляє мовою країни-терористки.
Така позиція психотерапевта на третьому році великої війни обурила користувачів. Люди переконані, що Спартак перейшов на російську, щоб більше заробити.
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Що відомо про нове шоу, де Спартак Суббота взяв участь
У відео Тетяна Мажаровська та скандальний психотерапевт аналізують історичні події та постаті за допомогою природничо-наукового підходу. Так, на російськомовному каналі "Самое Время" за 12 днів вийшло вже три ролики. У цих епізодах основна увага зосереджена на дослідженні культурних норм, що стосуються сексу, процесу народження та виховання дітей, а також суспільних тенденцій, що зумовлюють високий рівень шлюбів та розлучень.
Канал "Самое время" на ютубі / Скриншот
Ведуча шоу Тетяна Мажаровська, відома як авторка "Повітряних арт-лекцій", творець "Бюро незабутніх вояжів "Kiev charmant" та лекційного простору "Нехороша квартира", тоді як Субота описується як когнітивно-поведінковий терапевт, схемотерапевт та кандидат психологічних наук.
Зауважимо, що російськомовний контент не дуже сподобався українській аудиторії.
- "Цікаво дивитися як пан Суббота опускається все нижче і нижче, і від тодішньої слави залишилося 3к переглядів і 100 вподобайок";
- "Руснявою? У 2024 році? Серйозно? Фу, бридко";
- "Не сподобалось, що Спартак розмовляє російською мовою";
- "Після "Подкаст-терапії" інші формати не вистрілили так, як того хотілося б пану Спартаку, але повертатися до російської задля ширшої аудиторії та переглядів, то взагалі ганьба. Проте гроші, мабуть, не пахнуть";
- "Спартак, не вертайся на сторону зла. Будь ласка, ми всі чекаємо на контент українською мовою".
Коментарі під відео на ютуб-каналі "Самое время" / Скриншоти
Що відомо про Спартака Субботу
- Популярність чоловік здобув під час повномасштабного вторгнення, коли запустив "Подкас-терапію" з Женею Яновичем. У шоу співведучі обговорювали різноманітні психологічні теми, давали поради глядачам і навіть проводили офлайн-лекції.
- Водночас одного дня розслідування психотерапевта Іллі Полуденного та видання "Свідомі" про Спартака змінило все. Тоді з'ясувалося, що Суботта підробив документи, в тому числі свій диплом психолога.
- До того ж розслідування виявило, що Спартак втратив членство в УАКПТ через грубі порушення етики, зокрема, за вступ у сексуальні стосунки з клієнтами.
- Що цікаво, з відео стало відомо, що до 2014 року Спартак насправді був Олександром.
- Після цього масштабного розслідування "Подкаст-терапія" з Женею Яновичем закрилася. Водночас Суббота продовжує вести свій ютуб-канал, проте такої популярності, як раніше, вже немає.