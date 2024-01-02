Українські співаки, артисти, блогери й інші медійні персони не змогли промовчати про черговий обстріл Києва й Харкова. Вони розповіли, як самі пережили атаку та запитують, чи в порядку їхні фани, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Росіяни запустили "Кинджали" і не тільки: усе, що відомо про ракетну атаку на Київ 2 січня

Григорій Решетник

Ведучий поширив відео, яке має розлетітися світом. На ньому зображені кадри понівеченої багатоповерхівки в Києві та величезну вирву від ракети поряд.

Україна, 21 століття… Мозок вкотре відмовляється усвідомлювати… Проте мусимо триматися, рідні! Ми зобов’язані вистояти та Перемогти! Разом ми Сила!

– написав Григорій Решетник.

Даша Квіткова

Блогерка була змушена разом з маленьким сином спускатися в паркінг, щоб ховатися від ракет. Даша поділилась, що Лев вже все розуміє, тому поводиться дуже чемно.



Реакції зірок на обстріл / Фото з інстаграму

Злата Огнєвіч

Співачка прокоментувала цинічні та жорстокі вчинки росіян та їхньої влади.

Це просто жах. Пекельні ночі та обстріли. Вся Україна. Нас хочуть знищити. І це все у сучасному світі, де існують круті технології, прогресивні відкриття. Але частина грошей у руках у психопатів. Один "Кинджал" коштує 10 мільйонів. Десять довбаних мільйонів, щоб знищувати людей,

– написала артистка.



Реакції зірок на обстріл / Фото з інстаграму

Ілона Гвоздьова разом з дітьми також зустрічала світанок в укритті.



Реакції зірок на обстріл / Фото з інстаграму

Нікіта Добринін емоційно побажав росіянам пережити все те саме, що доводиться переживати українцям.

Майже кожний житловий дім сьогодні трясло від російських ракет. Так, напевно, не можна, але скажу, що відчуваю. Після всіх цих років і наших смертей, нехай їхні діти не сплять роками, нехай мучаться потім провиною,

– написав ведучий.



Реакції зірок на обстріл / Фото з інстаграму

Леся Нікітюк пересиджувала ракетний удар також у паркінгу, разом з собакою.



Реакції зірок на обстріл / Фото з інстаграму

Інші реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про ракетну атаку 2 січня