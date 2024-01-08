Трилер про британських багатіїв "Солтберн" вийшов у світ у листопаді 2023 року та продовжує набирати оберти зараз. Це історія про студента Олівера Квіка, який в Оксфордському університеті познайомився з аристократом Феліксом Кеттоном, пише 24 Канал.

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Коротко про фільм

Фелікс, який зображений у фільмі доволі марнославним та пихатим, запрошує розгубленого аутсайдера Олівера на літо провести час у маєтку Солтберн. Юнаки, ролі яких виконують Баррі Кеоган (Олівер) та Джейкоб Елорді (Фелікс) зближаються протягом кінокартини.

У розкішному особняку живе неординарна родина Фелікса: гламурна мати, батько, який не хоче старішати, сестра з розладами харчової поведінки.

Режисерка фільму Еміралд Феннел і сама пізнала, що таке заміські аристократичні маєтки. Та вона стверджує, що шарм та мода британської аристократії – оманливий. Кінокартина має на меті висміяти життя так званих вищих класів.

Я вважаю, що наша фетишизація титулів та багатства цілковито садомазохістська. Не можу полишити цю тему: як ми ставимося до бажаного, водночас і ненавидимо, бо знаємо, що воно недосяжне — і все-таки не можемо припинити відчайдушно жадати цього. Чому? – розмірковувала Феннел.

Трейлер фільму "Солтберн": дивіться відео онлайн

Який тренд зародився у тіктоці

Наприкінці фільму Олівер танцює у Солтберні під пісню Софі Елліс-Бекстор Murder On The Dancefloor ("Вбивство на танцмайданчику"). Саме так називається новий тренд у тіктоці.

Користувачі намагаються відтворити танець героя та записують відео під пісню, якій вже понад 20 років. Тренд повторила і сама співачка.

У мережі люди хизуються своїми будинками та територіями. З чого кінокритики роблять висновок – автори цих роликів так і не зрозуміли суть фільму.

"Дивно, скільки людей не зрозуміли суті Солтберна", "Мені так смішно, що багаті люди використовують "Солтберн", щоб похвалитися, геть проґавивши сенс фільму", – пишуть користувачі в коментарях.

Пісня Murder On The Dancefloor знову стала хітом у соцмережах, а незліченні відео з хештегом "Солтберн" зібрали вже понад 2,5 мільярда переглядів.