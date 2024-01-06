У соцмережах став трендовим момент із серіалу "Друзі" за участю Джої Тріббіані, роль якого грає Метт Леблан. Як дізнався 24 Канал, це уривок з 2 серії 8 сезону.

До слова "В Україні це хітяра": що відомо про трьох китайців, які співають під гітару й розривають тікток

Що це за уривок

Серія розповідає про те, як Джої Тріббіані знаходить у себе вдома червоний светр. Саме там місяць тому Рейчел ночувала з невідомим чоловіком.

Очевидно, що власником кофтини є батько дитини Рейчел (яка завагітніла і не знає, від кого), але достеменно невідомо, що це за чоловік. Перша здогадка виявилась неправильною, тому светр залишився лежати у квартирі Моніки.

Виявилось, що власником червоного светра є Рос. Він побачив свій одяг та забрав його, втішившись, що вже близько місяця не міг його знайти (саме такий термін вагітності Рейчел). Лише тоді друзі розуміють, що Рейчел та Рос стануть батьками.

Хай Бог милує,

– вигукує у цей момент Тріббіані.



Кадр з серіалу

Як Джої з "Друзів" став мемом

Обличчя Джої у момент усвідомлення доволі кумедне, саме тому ця сцена стала мемом у соцмережах. А віднедавна завірусилась у тіктоці.

Користувачі знімають різноманітні відео, "підставляючи" обличчя Джої у певний контекст. Наприклад, у тіктоці жартують про уродженців 1994 року, яким цього року виповниться 30.

Також у мережі жартують, яким є обличчя дорослої людини, коли вона розуміє, що однаково потребує когось дорослого поряд.

Меми створюють і на тему Нового року: "Коли дійшло, що завтра вже 2024".