Жінка поширила романтичну світлину з новим коханим. Ним став військовослужбовець Збройних сил України Олексій Ситайло.
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Вітвіцька показала свого обранця
Соломія вирішила продемонструвати свого коханого з нагоди його дня народження. Вона поділилась, що знову повірила у справжні почуття. Телезірка привітала обранця зі святом та зізналась йому в коханні.
Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозв'язок у signal та короткі "++", але я дочекаюсь тебе. З днем народження та многая літа. Пишаюся та кохаю,
– висловилась вона.
Шанувальники Вітвіцької вже встигли привітати її з тим, що зустріла нове кохання. Вони зазначили, що пара має гармонійний вигляд та побажали їм щастя.
- "Неймовірна пара. Щиро радію та міцно обіймаю! З іменинником! Нехай Господь оберігає".
- "Ви просто світитесь обоє від кохання, Солечко! Нехай воно перемагає все. Вітаю воїна з днем народження, і дякую!".
- "Яка гарна пара. Хай ваші стосунки й любов, ангели оберігають".
- "Вітаю вашого іменинника з днем народження! Щастя вам, кохання безмежного, хай Бог його хранить! Дуже рада за Вас!".
Цікаво, що на романтичну світлину з новим обранцем відреагував й колишній чоловік Соломії – Влад Кочатков. Він побажав ексдружині бути щасливою.
"Ти гідна бути щасливою. Бажаю миру в серці та любові!", – написав чоловік.
Про особисте життя Вітвіцької
- У листопаді 2013 року телеведуча вийшла заміж за режисера і кліпмейкера Влада Кочаткова. Подружжя проживало у шлюбі протягом восьми років. Аби врятувати стосунки, пара навіть зверталась до психолога. Однак, не склалося.
- Соломія розійшлась з Владом за спільним рішенням. Як розповідала телезірка, у них не було скандалів, утім, у певний момент вони зрозуміли, що потрібно розлучитися. Разом із Кочатковим вона залишилася у хороших стосунках.
- Згодом жінка почала інтригувати прихильників заявами, що вона закохана. Тож тепер Вітвіцька вирішила показати усім свого обранця.