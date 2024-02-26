Жінка поширила романтичну світлину з новим коханим. Ним став військовослужбовець Збройних сил України Олексій Ситайло.

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Вітвіцька показала свого обранця

Соломія вирішила продемонструвати свого коханого з нагоди його дня народження. Вона поділилась, що знову повірила у справжні почуття. Телезірка привітала обранця зі святом та зізналась йому в коханні.

Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозв'язок у signal та короткі "++", але я дочекаюсь тебе. З днем народження та многая літа. Пишаюся та кохаю,

– висловилась вона.

Шанувальники Вітвіцької вже встигли привітати її з тим, що зустріла нове кохання. Вони зазначили, що пара має гармонійний вигляд та побажали їм щастя.

"Неймовірна пара. Щиро радію та міцно обіймаю! З іменинником! Нехай Господь оберігає".

"Ви просто світитесь обоє від кохання, Солечко! Нехай воно перемагає все. Вітаю воїна з днем народження, і дякую!".

"Яка гарна пара. Хай ваші стосунки й любов, ангели оберігають".

"Вітаю вашого іменинника з днем народження! Щастя вам, кохання безмежного, хай Бог його хранить! Дуже рада за Вас!".

Цікаво, що на романтичну світлину з новим обранцем відреагував й колишній чоловік Соломії – Влад Кочатков. Він побажав ексдружині бути щасливою.

"Ти гідна бути щасливою. Бажаю миру в серці та любові!", – написав чоловік.

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