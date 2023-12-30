Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомили, що хлопець виїхав за кордон незаконно. Так, він опублікував цинічний пост, де показав відео з вечірки в Лондоні, передає 24 Канал.

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Онук Софії Ротару здивував цинічним вчинком

Євдокименко поділився відео з вечірки в клубі Fabric London, на якому виступив відомий ді-джей Йоріс Ворн ще на початку місяця.

Йоріс Ворн включив невиданий трек під час свого спеціального 8-годинного виступу у fabric London на початку цього місяця. Це дійсно приємно, коли піонер сцени підтримує твою музику у найвідоміших клубах та майданчиках по всьому світу. Цей рік добігає кінця, і 2024 виглядає багатонадійним,

– написав чоловік.

Що відомо про онука Софії Ротару