Син Софії Ротару привітав її з 77-річчям: рідкісне фото співачки

7 серпня Софія Ротару відзначає свій день народження. Цьогоріч виконавиці виповнилося 77 років. Зі святом її вже привітав син.

Він поширив лаконічне звернення до мами в соцмережах. Крім того, Руслан Євдокименко поділився рідкісним фото артистки.

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На опублікованому знімку усміхнена Софія Ротару постає у рожевій сукні та сонцезахисних окулярах на тлі квітучих кущів. Руслан Євдокименко поділився фотографією в інстаграм-сторіс, доповнивши її стікером з написом "З днем народження".



Син Софії Ротару привітав її з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, на тлі повномасштабного вторгнення Софія Ротару обмежила свою публічну активність. Вона здебільшого лише в соцмережах реагує на критичні події, зокрема масовані обстріли українських міст. Час від часу співачка в інстаграм-сторіс також вітає рідних і шанувальників зі святами.

У жовтні 2023 року сестра Софії Ротару, Ауріка, розповіла про місцеперебування зірки. За її словами, тоді легендарна артистка мешкала у власному будинку в елітному селищі П'ятихатки поблизу Києва. Водночас невідомо де зараз перебуває знаменитість.