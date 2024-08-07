Відзначає 77-річчя: де зараз Софія Ротару, яка виступала в Росії, а зараз не виходить на публіку

Сьогодні народна артистка відзначає день народження. За час своєї кар'єри Ротару здобула мільйонну аудиторію прихильників і дуже часто працювала на російську аудиторію.

У грудні 2021 року виконавиця обіймалась у Москві з Філіпом Кіркоровим, і того ж року президент України назвав Софію Ротару "Національною легендою". Що відомо про життя співачки, куди вона зникла і де зараз перебуває – читайте в матеріалі Show 24.

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Як Софія Ротару здобула популярність

Софія Михайлівна Ротару народилась у Чернівецькій області та має молдавське походження. Під час навчання у школі неабияк проявляла свою пристрасть до творчості, тому завжди брала участь у художній самодіяльності.

Згодом пішла навчатись у Чернівецьке музичне училище, а завдяки виступам на різних фестивалях, у тому числі й міжнародних, виборола перше визнання. У 1971 році відбувались знімання фільму "Червона рута", де Ротару запросили на головну роль.

Софія Ротару – Намалюй мені ніч: дивіться відео онлайн

Однак справжню популярність співачці принесло виконання пісні "Червона рута", авторства Володимира Івасюка.

Софія Ротару – Червона рута: дивіться відео онлайн

Згодом у Ротару почалась масштабна концертна програма, як Радянським Союзом, так і за його межами. Виконавиця співпрацювала з багатьма композиторами та поетами, і саме такий підхід відіграв важливу роль у її кар'єрі.

Співачка виконує пісні багатьма мовами: українській, російській, молдавській, болгарській, сербській, італійській, англійській, німецькій та інші. Софія Ротару отримала чимало нагород і премій як в СРСР, так згодом в Україні, Росії та Молдові.

Скандали з Софією Ротару

З розпадом СРСР зірка продовжила свої концертні виступи на теренах вже окремих країн. У 2011 році вона виступила на дні народженні чеченського диктатора Рамзана Кадирова, а події 2014 року не зупинили артистку перед виступами в Росії.

Вона брала участь у конкурсі "Нова хвиля" та "Пісня року", виступала на "Голубих огоньках" і навіть фотографувалась з Кіркоровим, отримуючи порцію невдоволення від української публіки.

Софія Ротару та Філіп Кіркоров / Фото з інстаграму Софії Ротару

У 2019 році навіть поширились чутки, що Ротару спонсорує АТО. Однак концертний директор зірки спростував цю інформацію та зазначив, що вона ніколи не спонсорувала б війну.

Особисте життя

У 1968 році Ротару вийшла заміж за народного артиста України Анатолія Євдокименка. Він став єдиним чоловіком співачки за все життя. У 2002 році Анатолій передчасно помер від інсульту. Співачка дуже тяжко переживала втрату коханої людини.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко: дивіться відео онлайн

За час подружнього життя у пари народився син Руслан. Співачка також має двох онуків: Анатолія та Соню.

Онучка живе і працює в США. Вона будує кар'єру моделі. У соцмережах дівчина підтримує Україну та навіть має вибрані сторіси із позначкою Ukraine.

А от у 2022 році в інформаційному полі стало відомо, що син і онук співачки намагались незаконно покинути територію України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Їх і ще шістьох чоловіків затримали під час спроби перетнути кордон із Молдовою на надувному човні. Як відомо, чоловіки заплатили організаторам по дві тисячі доларів з кожного.

Руслан повернувся до Києва і нібито проживає з матір'ю в приватному будинку. А онук за певний час таки зміг покинути Україну та оселився у Європі. Анатолій навіть заявив, що той рік виявився для нього найважчим і він змушений був піти на такий крок, щоб почати нове життя. Зараз він працює діджеєм під псевдонімом SHMN. Про війну ж в Україні Анатолій успішно замовчує.

Де зараз Софія Ротару та яка її позиція

На початку повномасштабного вторгнення Росії співачка виклала допис, що молиться за українських захисників і мир в Україні. Виконавиця Лайма Вайкуле розповідала, що Ротару перебувала в Києві, коли країна-агресорка почала наступ 24 лютого 2022 року.

Вона була в Києві, коли бомбили. Вона сказала: "Я не знаю, як я пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків, нічого не було. Я побігла в бомбосховище". Це я знаю про Софу,

– поділилась Вайкуле.

Згодом співачка закликала своїх прихильників долучитись до проєкту, який піклується про жінок та дітей військових.

Останній допис в інстаграмі Ротару датується 7 серпням 2022 року. Тоді виконавиця поділилась, що приїхала в рідні Марщинці – село в Чернівецькій області, де вона народилась і виросла.

З того часу Ротару майже не активна ні в соціальних мережах, ні в публічному просторі. Час від часу артистка може опублікувати привітання з нагоди певних свят, а під час російських обстрілів може поділитись кадрами жахливих наслідків і додати сумний емоджі.

Наразі достеменно невідомо де саме перебуває виконавиця. Її сестра Ауріка запевняла, що Софія живе у своєму особняку в селі П'ятихатки, що під Києвом. А от російський продюсер Ілля Салагані зробив заяву, що зірка живе в Італії з родиною, де придбала власне житло.

Продюсер Леонід Дзюник сказав, що Ротару оселилась в Америці, але лишається громадянкою України. Сама артистка ніяк не реагує на ці заяви.

Крім того, співачка більше не виступає на сцені. Як заявив її колишній директор, вона вважає, що зараз не час для концертів і з виступами до Росії виконавиця більше не поїде.

Вона каже, що зараз невідповідний час, щоб працювати – розважати публіку. Вона забороняє про це навіть питати! Хоча на неї справді дуже багато запитів, мені телефон обірвали, намагаючись домовитися щодо її концертів,

– каже Сергій Лавров.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що окупанти відібрали у Ротару готель "Вілла Софія" в анексованому Росією Криму. Загарбники назвали такий хід "покаранням" для співачки за те, що вона підтримує Україну і виявили бажання позбавити Софію Ротару звання "Почесний громадянин Ялти". Тоді повідомлялось, що окупаційна влада хоче націоналізувати та продати на торгах готель зірки, а кошти мали б піти на російську армію.

Попри такі дії загарбників, Ротару залишила незмінною позицію щодо публікації теми війни та її обговорення у публічному просторі. Можливо, згодом артистка пояснить, чому обрала таку манеру в найскладніші часи для її країни.