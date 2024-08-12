Американський репер Snoop Dogg – зірка Олімпійських ігор-2024: який тренд завірусився у тіктоці

Цьогоріч репера заросили стати спеціальним кореспондентом на змаганнях. Він підписав угоду з NBCUniversal, а перед відкриттям Олімпіади навіть виніс олімпійський вогонь. Усі ці події стали фурором для шанувальників виконавця.

Snoop Dogg дуже пишається тим, що йому випала така честь на цьогорічних Олімпійських іграх, адже він відданий шанувальник цієї події. Учора, 11 серпня, Олімпіада прийшла до свого логічного завершення. Упродовж всього часу, репер коментував турнір для американського телебачення, відвідував змагання, спілкувався зі спортсменами та їхніми друзями, а вчора – виступив на закритті Ігор і повторно завірусив трек The next episode – Dr. Dre у тіктоці. Що ж коїться в інфопросторі – читайте в матеріалі Show 24.

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Dr. Dre – The next episode

З початку Олімпіади користувачі тіктоку використовували пісню іншого американського виконавця репу Dr. Dre під кадри зі Snoop Dogg. Це можна пов'язати із кількома причинами:

репер настільки плавно та ритмічно вписується в кадр, що його рухи повністю гармоніюють зі згаданим треком;

пісня була дуже давно записана у співпраці з репером, і в тексті згадується ім'я Snoop Dogg.

Те, що хіт 2000-х років знову в тренді, однозначно можна завдячити реперу та креативним користувачам. Але зазначимо, що в самому тексті міститься чимало лайливих слів, образливих фраз, а також згадується про наркотики та зброю. Тому сенс пісні краще не пов'язувати з відео Олімпіади, а просто сприймати як гармонійне доповнення фону.

Dr. Dre – The Next Episode ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg: дивіться відео онлайн

Відео, коли репер ніс олімпійський вогонь, стало найпопулярнішим завдяки The next episode.

Ба більше, учора, під час закриття Олімпійських ігор-2024, Snoop Dogg разом із Dr. Dre виступили з хітом, який підірвав публіку.

На закритті також виступили Біллі Айліш і гурт Red Hot Chili Peppers. Вибір згаданих виконавців зовсім не випадковий, адже організатори вирішили провести зв'язок між музикою та культурою Лос-Анджелеса, де пройдуть наступні Літні Олімпійські ігри у 2028 році.

Що відомо про Snoop Dogg

Реперу 52 роки, а його справжнє ім'я – Келвін Кордозар Бродус молодший. У 1992 році чоловік серйозно взявся за зіркову кар'єру. Dr. Dre став для нього вчителем і наставником. За час творчої діяльності в репера було чимало неоднозначних пригод, які пов'язані з затриманням поліцією.

Snoop Dogg декілька разів міняв псевдонім і записав чимало треків, які зробили йому світове визнання.

Dr. Dre – Still D.R.E. ft. Snoop Dogg: дивіться відео онлайн

Можемо припустити, що наступні Олімпійські ігри також будуть з участю репера. Цьогоріч він довів, що вибір організаторів був правильним і приніс чималий успіх у медійній сфері.