Тож пригадав її останні слова. Він поділився, що, ймовірно, Єгорова підозрювала, що велика війна таки буде, адже говорила Семену, аби той збирав валізи та їхав.

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За словами Семена, це було 23 лютого. Хоч він й не стверджує, що Єгорова володіла точною інформацією про наміри Путіна, але каже, що вона безсумнівно підозрювала, що вторгнення може статися.

Я не знаю, яка вона там. Я їй давно все пробачив. Немає що особливо пробачати. Можливо, вона готувалася, що коли прийдуть російські танки стати таким гауляйтером. В її словах таке було: "Нічого почекайте, ми скоро вас усіх перевіримо". Згадуючи розмову з нею 23 лютого, то вона казала: "Беріть валізи і їдьте". Не знаю, наскільки такі люди знали точно всі плани Путіна. Але те, що вони чекали цього, це 100%,

– поділився режисер.

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