Тож пригадав її останні слова. Він поділився, що, ймовірно, Єгорова підозрювала, що велика війна таки буде, адже говорила Семену, аби той збирав валізи та їхав.
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За словами Семена, це було 23 лютого. Хоч він й не стверджує, що Єгорова володіла точною інформацією про наміри Путіна, але каже, що вона безсумнівно підозрювала, що вторгнення може статися.
Я не знаю, яка вона там. Я їй давно все пробачив. Немає що особливо пробачати. Можливо, вона готувалася, що коли прийдуть російські танки стати таким гауляйтером. В її словах таке було: "Нічого почекайте, ми скоро вас усіх перевіримо". Згадуючи розмову з нею 23 лютого, то вона казала: "Беріть валізи і їдьте". Не знаю, наскільки такі люди знали точно всі плани Путіна. Але те, що вони чекали цього, це 100%,
– поділився режисер.
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Скандальні висловлювання Сніжани Єгорової
- Влітку 2020 року телеведуча зневажливо висловилася про українських героїв, назвавши їх "рагулями та селюками". Крім того, вона заявила, що тими, хто відважно захищає незалежність України, керує гостра суїцидальна рішучість та готовність пожертвувати своїм життям заради коханої Батьківщини.
- У 2021 році Сніжана висміяла закон про державну мову. Вона тоді зазначила, що українська мова потрібна лише для осіб, які працюють у сфері обслуговування.
- Крім того, телеведуча публічно заявляла, що підтримує Путіна. Вона поширила відео з прокремлівського ютуб-каналу і порадила своїм читачам переглянути його "як акт екзорцизму".
- "Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться, як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок!", – написала знаменитість.