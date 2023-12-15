Бразильський госпел-виконавець (госпел – це жанр християнської музики) Педро Енріке виступав на церковному служінні, що відбувався у місті Фейра-де-Сантана. Він виконував композиції на християнську тематику, але раптово йому стало погано.

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Педро Енріке помер під час виступу

Співак втратив рівновагу просто під час виступу та впав на підлогу. До нього одразу побігли присутні, намагаючись допомогти.

Педро Енріке відправили до лікарні, де стало відомо про його смерть. Медики розповіли, що у співака стався серцевий напад.

Християнське служіння транслювали в інтернеті, а тому моторошний момент смерті артиста потрапив на відео.

Відео з виступу Педро Енріке: дивіться онлайн

Перед цим Педро казав друзям, що погано почувається. Він зізнавався, що втомився та дуже виснажений.

Що відомо про Педро Енріке

Кар'єра Педро Енріке стартувала у 2015 році. Він почав виступати та публікувати пісні на своєму каналі, а згодом став учасником гурту.

Пізніше Педро зайнявся сольною кар'єрою і презентував сингл Não Falhou.

У музиканта залишилася дружина Суїлан Баррето та донька Зої. Дівчинка народилась 19 жовтня цього року – скоро їй виповниться 2 місяці.

"Весела молода людина, вірний друг і єдина дитина, справжній чоловік та відданий батько", - так описав Педро Енріке його звукозаписний лейбл.