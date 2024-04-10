Слава Дьомін натякнув на новий роман: фото з новою обраницею
Джерело:Слава Дьомін
Відомий телеведучий Слава Дьомін за довгий час після розриву з дружиною натякнув на нові стосунки. Він поділився фото та заінтригував мережу.
Ведучий і шоумен Слава Дьомін рідко ділиться новинами про особисте життя. Та останнім часом все вказує на те, що у нього все налагоджується.
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Слава Дьомін натякнув на нові стосунки
В інстаграм-сторіз ведучий поділився загадковим та романтичним фото з автівки. На ньому зображений букет червоних троянд, а ще жіноча рука з блакитним манікюром, яку тримає у своїй Слава Дьомін.
Коли кльово,
– підписав знімок шоумен.
Слава Дьомін натякнув на роман / Фото з інстаграм-сторіз
Журналісти та прихильники вже міркують про те, хто може бути новою обраницею шоумена, але жодне припущення не видається правильним. Тим паче, що Дьомін міг розпочати стосунки з непублічною особою. Або ж він просто жартує та підігріває до себе увагу.
Що відомо про особисте життя Слави Дьоміна
- Слава Дьомін розійшовся з дружиною Ксенею понад два роки тому, хоч після цього кілька разів натякав на ймовірне возз'єднання. Ведучий не приховував, що так і не розлучився офіційно. Колишня пара виховує спільного сина.
- Шоумен хотів запросити на побачення одну з учасниць "Холостяка", але вона відповіла відмовою.
- Також Славі Дьоміну приписували роман з акторкою Ксенією Мішиною. Зірки часто показувалися разом на публіці та проводили час у спільній компанії разом з синами.