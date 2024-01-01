У 2023 році вартість гардероба принцеси Уельської трохи зменшилася. За останні 12 місяців Кейт Міддлтон одягнула нового одягу та аксесуарів на суму 162 040 фунтів стерлінгів. Це приблизно 206 тисяч доларів.

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Витрати Кейт Міддлтон за 2023 рік

У 2023 році принцеса Уельська продовжила одягати деякі старі речі, а також користуватися вбраннями з бюджетних магазинів – Hobbs, Zara та LK Bennett. Але й нових коштовних речей її побільшало.

Найдорожчим образом Кейт Міддлтон був її look на коронацію Чарльза III. Тоді вона одягнула сукню Alexander McQueen за 3 тисячі фунтів стерлінгів та розкішну тіару на замовлення за 32 тисячі фунтів стерлінгів.



Кейт Міддлтон на коронації / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Журналісти припускають, що Кетрін отримує кошти на свій гардероб з королівського бюджету. Та можливо, що вона отримує знижки або не платить повної ціни за вбрання.

Скільки Кейт витратила минулого року

Вартість гардероба Кейт Міддлтон у 2023 році знизився, адже у 2022 вона витратила на одяг та аксесуари 176 664 фунтів стерлінгів (це 213 тисяч доларів). Це найдорожчий рік для Кетрін, відколи вона стала дружиною принца Вільяма.