Звинуватили одне одного у брехні: усе, що відомо про скандал Остапчука та співака Байди

Учора розгорівся чималий скандал із фронтменом гурту Our Atlantic Віктором Байдою і ведучим Володимиром Остапчуком на тлі теми мобілізації. Співак звинуватив шоумена в тому, що той нібито скористався зв'язками з Верховної Ради та отримав відстрочку.

Як стало відомо, 19 червня обидва чоловіки проходили військово-лікарську комісію в одній із поліклінік Києва. За словами музиканта, Остапчука єдиного супроводжувала поліція, і йому вдавалось все проходити без черг. Детальніше про скандал читайте далі в матеріалі Show 24.

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Які звинувачення висунув Віктор Байда

Музикант розповів, що його та ще кількох людей силою "запакував патруль поліції". По дорозі до поліклініки у працівників поліції декілька разів ламалась автівка, через що довелось добиратись на різних машинах. Натомість Остапчук запевнив, що прийшов сам, хоча чув по рації поліціянтів, як ті передавали інформацію про зламане авто.

Далі, пройшовши експрес ВЛК, сімох людей, у тому числі Остапчука, повезли в Шевченківський ТЦК.

Нам сказали чекати, й що додому ми вже не повернемося. У всіх почалася паніка, адже інформації нам майже не надали. Згуртувавшись, ми обговорювали можливі варіанти подій. Остапчук сказав, що у нас немає вибору та ми всі повинні служити,

– зазначив артист.

О 23:00 всі сиділи в автобусі, чекаючи коли їх відвезуть в розподільчий пункт на ДВРЗ. Однак шоумена серед них не було.

У казармі я дізнався від хлопця, який був у нашій групі мобілізованих, що перед від'їздом на ДВРЗ він (Володимир – 24 Канал) зателефонував другу у ВР і йому дали відстрочку на місяць. За словами хлопця, він дізнався про це від самого Остапчука, коли той спілкувався з представниками поліції та ТЦК,

– розповів Віктор.

Співак запевнив, що не намагається комусь зруйнувати життя, "але таке беззаконня та кумівство розколює українське суспільство. Чим Володимир Остапчук кращий від інших громадян України, які не дивлячись на жорстокий та неправомірний метод мобілізації все одно готові захищати Україну від ворога?".

Що відповів на звинувачення Володимир Остапчук

За версією ведучого, він дійсно звернувся за допомогою до поліції, адже хотів дізнатись, що робити далі, бо термін взяття на військовий облік вже збігав. Володимир не оновлював дані в ТЦК, бо коли проживав у Канаді його зняли з обліку, тому зараз шоумену потрібно було стати на нього знову.

Як каже Володимир, представники Шевченківського ТЦК 18 травня дали йому повістку на оновлення даних. За декілька днів чоловік пішов у ТЦК, але там сказали, що треба піти за місцем прописки. Звернувшись до Подільського ТЦК, він ходив туди місяць через великі черги.



Остапчук відповів Байді / Скриншот з інстаграм-сторіс

Щоб підтвердити свої слова, Остапчук опублікував скриншоти, на яких йому затвердили візити у центрах комплектування 23 травня, 15 червня, 19 червня та 20 червня.

Остапчук показав фото записів до ТЦК / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ведучий зазначив, що багато разів намагався стати на військовий облік, але через постійне перенаправлення між центрами комплектацій, справа затягнулася. Шоумен також показав фото, зроблене 20 червня, на якому зображений перелік документів, який він має надати працівникам ТЦК.

Володимир Остапчук показав перелік документів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Остапчук за деякий час повідомив, що знову прямує до Подільського центру комплектування, щоб зробити знімок заяви на взяття на облік і доказ, який підтвердить дату початку проходження ВЛК – 25 червня.

Тоді Володимир висунув звинувачення у брехні в сторону музиканта. Він зазначив, що насправді співак отримав ще раніше кілька повісток і не з'являвся у центр комлектування. Тому це і є відповідь на те, чому його мобілізували.

Остапчук розкрив деталі розмови з Байдою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Далі ведучий висловив обурення та заявив, що втомився виправдовуватись за свої дії.

Як же за*бало, що зараз будь-який тіп може написати допис з нулем доказів на будь-яку тему, а я маю виправдовуватися, – написав Остапчук.



Володимир Остапчук про скандал з Байдою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Байда опублікував допис із Вікіпедії, де зазначено, що Остапчук був у ТРО з березня 2022 року. Ведучий не забарився із відповіддю і розповів, що ніколи не був у ТРО, а перебував на волонтерських засадах у патрульній поліції.

Володимир Остапчук ніколи не був у ТРО / Скриншот з інстаграм-сторіс

Скандал продовжив набирати обертів

Музикант опублікував новий допис із черговою порцією звинувачень. Зокрема, Байда поцікавився:

чому ведучий із початку повномасштабного вторгнення не став на облік;

чи може Володимир документально підтвердити зарахування на таку службу;

чи може він офіційно надати документи цих повісток із "Резерв +", бо "такі скріни без ПІБ можна наробити безліч";

чому ведучий видаляє коментарі та чому Остапчук попросив не викладати з ним фото.

Сам Остапчук із відповідями також не забарився:

він не став на облік до 20 червня, бо вирішив прийти до ТЦК вже після нового закону про мобілізацію;

під час служби в поліції у березні 2022 року не треба було ставати на облік і оновлювати дані, тому дописи у соцмережах можна вважати доказами;

у ТЦК можна з'явитися за місцем проживання, але, коли ти вже стоїш на обліку і хочеш оновити дані. Стати на облік треба за місцем прописки;

він також поставив запитання, які коментарі й де видаляє;

чоловік надав фото з військового квитка, що на момент 18 червня він не стояв на обліку. "Що ще треба?", – підсумував шоумен.

Остапчук знову відповів Байді / Скриншот з інстаграм-сторіс

Знаменитості спілкувались не тільки на публіку, а й в особистому листуванні. Повідомлення публікував Байдак в інстаграм-сторіс. Наразі дискусія припинилась, однак відповідно до закликів співака поширювати допис про Остапчука і "тегати різні ЗМІ", історія може набути продовження.

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