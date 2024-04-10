6-річний син Сергія Танчинця пішов у перший клас в Японії: милі фото школяра
Джерело:Сергій Танчинець
Сергій Танчинець розповів, що його 6-річний син Лук'ян пішов у перший клас. Водночас навчатиметься він не в Україні, а за кордоном.
Хлопець з мамою та сестрою з початку повномасштабного вторгнення мешкає в Японії. Відтак, батько не був поруч з сином у цей важливий день, проте він поділився з шанувальниками першими фото школяра, які йому надіслала колишня дружина.
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Молодший син Сергія Танчинця пішов в школу
З цієї нагоди зірковий татусь поділився фото малюка.
Мойозиво пішов "гризти граніт науки". Перший день школи. Перший клас,
– написав під світлинами співак.
Де навчається донька Сергія Танчинця
15-річна Анастасія впродовж року навчалася в місцевій японській школі, втім це, за словами Танчиця, було не дуже ефективно. Дівчинка має мовний бар'єр, тож перевелася назад в українську школу. Вона зараз вчиться дистанційно.
Зауважимо, що раніше співак розповідав, що його дружина Ганна планує переїхати до Європи, щоб бути ближче до України.