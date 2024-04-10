Парень с мамой и сестрой с начала полномасштабного вторжения живет в Японии. Поэтому, отец не был рядом с сыном в этот важный день, однако он поделился с поклонниками первыми фото школьника, которые ему прислала бывшая жена.
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Младший сын Сергея Танчинца пошел в школу
По этому случаю звездный папа поделился фото малыша.
Мойозиво пошел "грызть гранит науки". Первый день школы. Первый класс,
– написал под фотографиями певец.
Где учится дочь Сергея Танчинца
15-летняя Анастасия в течение года училась в местной японской школе, но это, по словам певца, было не очень эффективно. Девочка имеет языковой барьер, поэтому перевелась обратно в украинскую школу. Она сейчас учится дистанционно.
Заметим, что ранее певец рассказывал, что его жена Анна планирует переехать в Европу, чтобы быть ближе к Украине.