Я такий, який я є, – 16-річний син Потапа поділився, як реагує на хейт в мережі
Джерело:Ангеліна Пичик
Андрій Потапенко, син відомого репера Олексія Потапенка, все частіше з'являється в різних інтерв'ю та на публічних заходах. Завдяки цьому в нього з'явилося чимало прихильників, однак не обходиться і без критиків, які засуджують хлопця.
Підліток поділився, чи читає коментарі, які залишають про нього. Також він зізнався, чи засмучує його хейт.
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Андрій Потапенко зазначив, що не звертає уваги на тих, хто негативно висловлюється про нього чи його батька.
Я такий, який я є. Я розмовляю, як є. Я говорю те, що говорить мені мій батько. Якщо хтось засуджує за те, що говорить мій батько, чи за те, що я говорю, нехай говорять,
– наголосив підліток.
Що відомо про стосунки Потапа з сином
- Андрій Потапенко – спільний син відомого репера Олексія Потапенка та продюсерки Ірини Горової. Для Потапа хлопець став першою дитиною, тоді як Ірина має ще старшу доньку Наталію.
- Нещодавно Андрій закінчив 9 клас в одній зі шкіл Києва. Юнак захоплюється спортом і, за його словами, професійно займається баскетболом. Окрім цього, йому до вподоби регбі.
- Ірина Горова розповіла, що Олексій є зразковим батьком. Виконавець приділяє багато уваги вихованню Андрія, даючи цінні поради та настанови, які стосуються дорослішання.
- Андрій з татом регулярно обмінюються повідомленнями та дзвонять один одному, а під час канікул хлопець часто гостює у батька, і вони разом проводять час, граючи в улюблений баскетбол.