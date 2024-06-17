Підліток поділився, чи читає коментарі, які залишають про нього. Також він зізнався, чи засмучує його хейт.

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Андрій Потапенко зазначив, що не звертає уваги на тих, хто негативно висловлюється про нього чи його батька.

Я такий, який я є. Я розмовляю, як є. Я говорю те, що говорить мені мій батько. Якщо хтось засуджує за те, що говорить мій батько, чи за те, що я говорю, нехай говорять,

– наголосив підліток.

Що відомо про стосунки Потапа з сином