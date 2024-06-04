Показали кадри з пологового: Решетник з дружиною зворушливо привітали сина з днем народження
Джерело:Христина Решетник
Сьогодні, 4 червня, для Христини та Григорія Решетників особлива подія – вони святкують 7-й день народження одного зі своїх синів. Зіркові батьки вже привітали малюка зі святом у соцмережах.
На честь цього дня вони створили відео з архівних кадрів Дмитра. Крім того, написали миле привітання для хлопця.
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У ролику є зворушливі відео новонародженого Дмитра в лікарняному ліжечку, а також кадр, де він задуває свічку на своєму святковому десерті. Як зазначили Христина та Григорій, сім років для них промайнули як один день.
Наш маленький-дорослий синочок, з Днем народження. Дімоша, залишайся таким амбітним, працелюбним хлопчиком і сміливо крокуй назустріч своїм мріям! Любимо тебе сильно всією сім’єю,
– наголосили батьки під дописом.
Що відомо про дітей Григорія та Христини Решетників
- Зіркова пара виховує трьох синів – Івана, Дмитра та наймолодшого Олександра.
- Дружина телеведучого розповідали, що подружжя давно мріяло про велику родину, тож всі троє дітей були заплановані.
- До того ж Христина поділилася, що наразі вони замислюються над ще однією вагітністю та хотіли б, аби це сталося найближчим часом.
- Втім, крім біологічних дітей, Григорій Решетник серйозно розглядає можливість всиновлення малюка після завершення війни в Україні.