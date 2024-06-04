Показали кадри з пологового: Решетник з дружиною зворушливо привітали сина з днем народження

Сьогодні, 4 червня, для Христини та Григорія Решетників особлива подія – вони святкують 7-й день народження одного зі своїх синів. Зіркові батьки вже привітали малюка зі святом у соцмережах.

На честь цього дня вони створили відео з архівних кадрів Дмитра. Крім того, написали миле привітання для хлопця.

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У ролику є зворушливі відео новонародженого Дмитра в лікарняному ліжечку, а також кадр, де він задуває свічку на своєму святковому десерті. Як зазначили Христина та Григорій, сім років для них промайнули як один день.

Наш маленький-дорослий синочок, з Днем народження. Дімоша, залишайся таким амбітним, працелюбним хлопчиком і сміливо крокуй назустріч своїм мріям! Любимо тебе сильно всією сім’єю,

– наголосили батьки під дописом.

Що відомо про дітей Григорія та Христини Решетників