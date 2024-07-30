ДТП відбулася в Лос-Анджелесі. Тепер стало відомо, у якому стані зараз перебуває юнак.

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За повідомленнями іноземних ЗМІ, інцидент стався, коли Пакс різко загальмував на червоне світло світлофора, внаслідок чого врізався в задню частину автомобіля попереду. Відсутність захисного спорядження суттєво погіршила наслідки зіткнення для юнака.

Парамедики та місцева поліція оперативно прибули на місце пригоди. Хлопця негайно доправили до лікарні з травмою голови та скаргами на гострий біль у ділянці стегон. Медики також виявили підозру на незначний крововилив у мозок.

Водночас тепер лікарі запевняють, що стан Пакса наразі стабільний. Вони прогнозують швидке одужання та очікують, що юнак зможе залишити лікарню вже протягом кількох днів.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Шайло Джолі-Пітт, 18-річна донька Анджеліни та Бреда, планує відмовитися від прізвища батька, залишивши лише материнське – Джолі. Це рішення, як повідомляється, пов'язане зі складними стосунками між дівчиною та її батьком.