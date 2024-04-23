Мрія стала реальністю, – засновник Jacquemes Симон Порт Жакмюс і його чоловік стали батьками
Джерело:Марко Маестрі
34-річний Симон Порт Жакмюс, засновник модного дому Jacquemus, та його чоловік бізнесмен Марко Маестрі поділилися радісною звісткою. Подружжя стало батьками двійнят.
Пара оголосила цю новину у своїх соцмережах. Водночас чоловіки зізналися, як назвали своїх малюків.
До слова Буду народжувати від коханого, – 38-річна Злата Огнєвіч неочікувано заговорила про дітей
Жакмюс і Маестрі стали батьками
Симон та Марко стали батьками двійнят – хлопчика та дівчинки. Подружжя дало своїм дітям незвичайні імена – Мія та Сан. До того ж пара поділилася світлиною, на якій можна побачити маленькі ручки малюків.
Мія та Сан. Ласкаво просимо, наша любове. Ми так сильно вас любимо. З вами наша мрія стала реальністю. Тато Марко і тато Симон,
– підписав фото Маестрі.
Також чоловіки розсекретили дату народження малечі. Мія та Сан з'явилися на світ 20 квітня.
Що відомо про пару Жакмюса та Маестрі
- З травня 2018 Симон регулярно публікував світлини в компанії бойфренда Марко Маестрі, голови агентства Yoann et Marco.
- У 2021 році зіркова пара поділилася знімком рук з обручками. Жакмюс підписав фото: "Я сказав "так"".
- Вже через рік чоловіки одружилися в Шарлевалі, що на півдні Франції. Вони святкували у колі найближчих друзів та рідних.
- У квітні 2024 року подружжя неочікувано повідомило про народження двійнят. Водночас про бажання стати батьками Симон та Марко ніде не розповідали.