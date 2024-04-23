Мрія стала реальністю, – засновник Jacquemes Симон Порт Жакмюс і його чоловік стали батьками

23 квітня 2024, 13:05
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Джерело:

Марко Маестрі

34-річний Симон Порт Жакмюс, засновник модного дому Jacquemus, та його чоловік бізнесмен Марко Маестрі поділилися радісною звісткою. Подружжя стало батьками двійнят.

Пара оголосила цю новину у своїх соцмережах. Водночас чоловіки зізналися, як назвали своїх малюків.

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Жакмюс і Маестрі стали батьками

Симон та Марко стали батьками двійнят – хлопчика та дівчинки. Подружжя дало своїм дітям незвичайні імена – Мія та Сан. До того ж пара поділилася світлиною, на якій можна побачити маленькі ручки малюків.

Мія та Сан. Ласкаво просимо, наша любове. Ми так сильно вас любимо. З вами наша мрія стала реальністю. Тато Марко і тато Симон,
– підписав фото Маестрі.

Також чоловіки розсекретили дату народження малечі. Мія та Сан з'явилися на світ 20 квітня.

Що відомо про пару Жакмюса та Маестрі

  • З травня 2018 Симон регулярно публікував світлини в компанії бойфренда Марко Маестрі, голови агентства Yoann et Marco.
  • У 2021 році зіркова пара поділилася знімком рук з обручками. Жакмюс підписав фото: "Я сказав "так"".
  • Вже через рік чоловіки одружилися в Шарлевалі, що на півдні Франції. Вони святкували у колі найближчих друзів та рідних.
  • У квітні 2024 року подружжя неочікувано повідомило про народження двійнят. Водночас про бажання стати батьками Симон та Марко ніде не розповідали.
Автор: Влада Пономарьова