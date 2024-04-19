Напередодні Євробачення: Швеція оголосила, що частково закриє повітряний простір

Повітряний простір Швеції частково буде закритий під час проведення Євробачення-2024 у Мальме. Місцева влада переймається, що пісенний конкурс захочуть зірвати.

Особливе занепокоєння викликає загроза атаки безпілотників під час шоу. Тож місцеве самоврядування хоче забезпечити якомога безпечніші умови для проведення Євробачення-2024.

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Чому Швеція планує частково закрити повітряний простір на час проведення Євробачення

Це рішення було прийнято на тлі побоювань щодо потенційних терористичних загроз, спрямованих на підрив конкурсу. Влада уважно стежить за будь-якими заворушеннями в суспільстві напередодні конкурсу, починаючи від масових демонстрацій і закінчуючи чутками про складні атаки міжнародних терористичних організацій. Для того, щоб зменшити цей ризик атаки дронами, поліція закриє повітряний простір над місцем проведення заходу та використовуватиме технології для запобігання польотам безпілотникам.

Вони (дрони – 24 Канал) можуть зірвати подію. Тому буде створено безпольотну зону, і цю систему ми зможемо використовувати для її моніторингу,

– повідомив Пер Енгстром, начальник національного управління поліції.

До того ж стало відомо, що під час Євробачення очікується посилена присутність поліції. До місцевих правоохоронців приєднаються збройні сили й поліція з Данії та Норвегії. Вони відповідатимуть за охорону різних об'єктів, включаючи арену, місця проведення заходів, готелі та демонстрації. Попри посилені заходи безпеки, наразі немає жодних прямих загроз для проведення події.

Що відомо про Євробачення-2024