Особое беспокойство вызывает угроза атаки беспилотников во время шоу. Поэтому местное самоуправление хочет обеспечить как можно более безопасные условия для проведения Евровидения-2024.

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Почему Швеция планирует частично закрыть воздушное пространство на время проведения Евровидения

Это решение было принято на фоне опасений относительно потенциальных террористических угроз, направленных на подрыв конкурса. Власти внимательно следят за любыми беспорядками в обществе накануне конкурса, начиная от массовых демонстраций и заканчивая слухами о сложных атаках международных террористических организаций. Для того, чтобы уменьшить этот риск атаки дронами, полиция закроет воздушное пространство над местом проведения мероприятия и будет использовать технологии для предотвращения полетов беспилотникам.

Они (дроны – 24 Канал) могут сорвать событие. Поэтому будет создана бесполетная зона, и эту систему мы сможем использовать для ее мониторинга,

– сообщил Пер Энгстром, начальник национального управления полиции.

К тому же стало известно, что во время Евровидения ожидается усиленное присутствие полиции. К местным правоохранителям присоединятся вооруженные силы и полиция из Дании и Норвегии. Они будут отвечать за охрану различных объектов, включая арену, места проведения мероприятий, гостиницы и демонстрации. Несмотря на усиленные меры безопасности, пока нет никаких прямых угроз для проведения события.

Что известно о Евровидении-2024