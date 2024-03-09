Шевченківська премія – 2024: оголосили імена лауреатів конкурсу
9 березня 2024, 14:15Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента України
Сьогодні, 9 березня, оголосили переможців знаменитої Шевченківської премії. Важливо, що серед лауреатів є альбом Джамали.
Крім того, у список потрапила стрічка "20 днів у Маріуполі", яка нещодавно здобула премію BAFTA як найкращий документальний фільм. Також відзначили виставу "Конотопська відьма" та інші мистецькі твори.
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Хто став лауреатом Шевченківської премії – 2024
- Література – Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка" та Ярина Чорногуз за книгу поезії "dasein: оборона присутності".
- Публіцистика, журналістика – Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм "20 днів у Маріуполі".
- Музичне мистецтво – Джамала за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко.
- Театральне мистецтво – Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма".
- Візуальні мистецтва – Андрій Єрмоленко за серію робіт Ukrainian resistance / "Український опір".
Водночас відомо, що цього року не було обрано переможців у номінації "Літературознавство і мистецтвознавство", а також у категорії кіно.
Що відомо про Шевченківську премію
- Її також називають Національною премією України імені Тараса Шевченка.
- Вона була заснована в 1961 році як державна нагорода для відзначення осіб, що зробили великий внесок у розвиток культури й мистецтва в Україні.
- У різні роки Шевченківську премію отримували такі видатні постаті: письменниця та художниця Емма Андієвська, композитор і диригент Григорій Верьовка, письменник і громадський діяч Левко Лук'яненко, художник Павло Маков, кінорежисер Кіра Муратова та інші.