Шевченківська премія – 2024: оголосили імена лауреатів конкурсу

Сьогодні, 9 березня, оголосили переможців знаменитої Шевченківської премії. Важливо, що серед лауреатів є альбом Джамали.

Крім того, у список потрапила стрічка "20 днів у Маріуполі", яка нещодавно здобула премію BAFTA як найкращий документальний фільм. Також відзначили виставу "Конотопська відьма" та інші мистецькі твори.

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Хто став лауреатом Шевченківської премії – 2024

Література – Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка" та Ярина Чорногуз за книгу поезії "dasein: оборона присутності".

– Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка" та Ярина Чорногуз за книгу поезії "dasein: оборона присутності". Публіцистика, журналістика – Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм "20 днів у Маріуполі".

– Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм "20 днів у Маріуполі". Музичне мистецтво – Джамала за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко.

– Джамала за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко. Театральне мистецтво – Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма".

– Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма". Візуальні мистецтва – Андрій Єрмоленко за серію робіт Ukrainian resistance / "Український опір".

Водночас відомо, що цього року не було обрано переможців у номінації "Літературознавство і мистецтвознавство", а також у категорії кіно.

Що відомо про Шевченківську премію