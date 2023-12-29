Лідер українського гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ поділився з шанувальниками радісною новиною. Він вперше за довгий час побачив дітей.

До слова Потап неочікувано повернувся в Україну та здивував сімейним фото

Сергій Танчинець зустрівся з дітьми

Вперше після розлучення з дружиною Сергій Танчинець зустрівся з донькою Анастасією та сином Лук'яном. Діти співака приїхали до нього на різдвяні та новорічні свята.

Забрав жабенят. Везу додому,

– поділився Сергій Танчинець.



Сергій Танчинець з дітьми / Фото з інстаграму Сергія Танчинця



Син Сергія Танчинця / Фото з інстаграму Сергія Танчинця

Востаннє музикант бачився з дітьми весною 2023 року. Тоді гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступав з благодійним концертом у Токіо. Саме там живе колишня дружина Танчинця з дітьми.

Що відомо про розлучення артиста

У вересні цього року лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ повідомив про розлучення з дружиною Анною – вони були разом близько 15 років. Невідомо, що стало причиною розриву.

Можливо, на пару повпливала відстань, адже через вторгнення Росії Анна переїхала до Японії з дітьми.

За словами Танчинця, його колишня дружина у новому році планує переїхати до Європи. Щоб у зіркового батька було більше можливостей бачитися з дітьми, а в неї – зустрічатись з батьками.