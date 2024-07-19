Понад 3 мільйони доларів: Шеннен Догерті взяла гроші у борг за рік до смерті

13 липня, померла відома американська акторка Шеннен Догерті. Зірка серіалів "Всі жінки – відьми" та "Беверлі Гіллз, 90210" протягом дев'яти років боролася з раком молочної залози.

Днями вперше після смерті доньки вийшла на зв'язок мама Догерті – Роза. Вона ніжно звернулася до своєї покійної дитини та подякувала прихильникам за підтримку.

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Через тиждень після загибелі Шеннен стало відомо про її багатомільйонні борги. Зірка за рік до смерті взяла іпотечний кредит на суму 3 мільйони доларів (124 200 000 гривень) для того, щоб придбати нерухомість у Малібу.

Втім, акторка не закрила його, тому її родичам доведеться погасити заборгованість замість неї. До того ж Догерті залишила своїй родині понад 250 тисяч доларів (10 350 000 гривень) судових витрат, які також не виплатила.

Акторка також вимагала від ексчоловіка Курта Ісварієнка щомісячні аліменти у розмірі понад 15 тисяч доларів (621 000 гривень). Вона звинувачувала його в тому, що він нібито навмисне затримує процес розлучення, очікуючи на її смерть. Втім, Шеннен офіційно розірвала шлюб з чоловіком за день до своєї загибелі.

, Догерті повідомила про свій діагноз у 2015 році. Як зазначила акторка, її рак повернувся після ремісії. Вона перебувала на 4-й стадії з метастазами, які спочатку поширилися на мозок, а пізніше – на кістки. За кілька місяців до смерті Шеннен розпочала експериментальну терапію.

Нагадаємо, попри сподівання на краще, зірка відверто висловлювалася про свою загибель. Акторка зізнавалася, що переживала за стан матері, тому вирішила самостійно підготуватись до свого похорону. Догерті померла у 53-річному віці.