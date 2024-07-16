За день до своєї смерті, 12 липня, Шеннен Догерті подала заяву про завершення процесу розлучення з чоловіком, Куртом Ісварієнком. Це означало, що вона відмовляється від аліментів та судового процесу.

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Наступного дня, 13 липня, Курт Ісварієнко підписав угоду. Таким чином подружжя розлучилося.

Сторони уклали письмову угоду щодо їхнього майна та прав на шлюб чи громадянське партнерство, включаючи аліменти, оригінал якої передається або вже було передано до суду,

– мовиться у документах, які отримали ЗМІ.



Шеннен Догерті та Курс Ісварієнко / Фото з інстаграму акторки

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