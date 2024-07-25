Так, вона поділилася враженнями від перебування в Україні. Крім того, вокалістка висловила свою думку про український народ.

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Співачка зазначила, що вперше приїхала в Україну для того, щоб знятися у кліпі. За словами Шерон, вона спершу переживала, бо не знала що очікує в зоні бойових дій. Проте тоді виконавиця каже, що зрозуміла, що "тут триває життя". Вдруге вона якраз приїхала на фестиваль Atlas United 2024, який пройшов 19 – 21 липня на території Blockbuster Mall у Києві.

На мою думку, музика дарує людям надію. Я захоплююсь вашою стійкістю, боротьбою та єдністю. Дуже сподіваюся зустрітися з вами у кращі часи. Слава Україні!,

– зазначила артистка.

Зауважимо, під час фестивалю Atlas United 2024 зібрали 100 мільйонів гривень. Половину коштів буде спрямовано на придбання роботизованих платформ через UNITED24, а іншу частину – на забезпечення Збройних Сил України дронами, зокрема на Харківському напрямку.