Слава ЗСУ, – сестра зрадниці Наташі Корольової здивувала зверненням до українців

Українська співачка Руся, що була популярна в 90-х роках, розповіла про те, як живе в Україні її родина. Цікаво, що її ставлення до подій в країні кардинально відрізняється від думки рідної сестри – співачки Наташі Корольової, яка живе в Росії та підтримує війну.

Руся, справжнє ім'я якої Ірина Осауленко, нині проживає у США разом зі своїм чоловіком. Вона з перших днів повномасштабної війни засуджує війну Росії проти України й публічно висловлюється з цього приводу.

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Родичі Русі залишилися в Україні

Нещодавно в соцмережах з'явилося відео, де Руся розповідає про своє ставлення до подій в Україні. Вона зазначила, що нині тут залишилися її родичі, зокрема, тітка, брати та племінники. Сама ж артистка постійно стежить за тим, що відбувається на її батьківщині.

Я хочу сказати, що після 24 лютого 2022 року у нас все змінилося. Хоча я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах, ми дивимося новини вдома. Тому що вдома моя тітка, мої брати та їхні сини. І у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ,

– зазначила Ірина.

Користувачі під відео похвалили Русю за проукраїнську позицію і здивувалися, як вона з сестрою може мати такі різні погляди.

Реакція користувачів / Скриншоти з TikTok, колаж Show 24

Що Наташа Корольова каже про війну

Ще у 90-х роках Руся з сестрою, – Наташею Корольовою, – виступали разом і мали шалену популярність. Проте на піку своєї кар'єри Руся виїхала до штатів, а сестра залишилася в Україні та активно працювала в російській музичній індустрії.

Ірина Осауленко та Наташа Корольова / Фото з інстаграму Русі

Ще у 2018 році Корольовій заборонили в'їзд в Україну, через що вона навіть позивалася до суду.

На початку повномасштабного вторгнення Корольова вже мала російське громадянство та понад рік взагалі не висловлювалася про війну. Втім, у 2023 році таки почала відкрито підтримувати агресію, поділяючи позицію свого чоловіка Тарзана.

Навесні 2023 року вона виступила з ювілейним шоу "Символ юності", куди прийшло шість тисяч глядачів, серед яких був і Філіп Кіркоров, і чоловік Тарзан з сином Архипом. Шоу-балет, з яким виступала співачка, був у кольорах російського триколору.

Незадовго після цього вона заявила, що не проти, аби Тарзан пішов воювати проти українців, адже у нього є офіцерське звання.

Сергій під мобілізацію потрапляє. Він, напевно, йде навіть у найпершій категорії... Якщо надійде повістка, то що? То як усі. Ну, а що робити, якщо таке життя у нас,

– казала виконавиця.

Варто зазначити, що сам Тарзан теж відкрито підтримує геноцид українців.