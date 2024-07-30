Після наймасштабніших читань у "Палаці спорту": Жадан заговорив про бажання зібрати стадіон

25 травня письменник Сергій Жадан провів літературний вечір, де читав свої вірші. Військовому вдалося зібрати "Палац спорту" в Києві.

Згодом чоловік повідомив про свою мобілізацію до Нацгвардії. Тоді в прихильників виникло питання щодо подальшої творчості Сергія та долі його гурту "Жадан і Собаки".

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Однак чоловік запевнив, що готує багато сюрпризів шанувальникам та навіть хоче зібрати цілий стадіон для літературних читань. За словами Жадана, навіть вечір у "Палаці спорту" став певним викликом, до якого він так довго йшов.

Ми з друзями організаторами про це думали кілька років. Йшли поступово, покроково. "Будинок кіно" зібрали в Києві, потім "Будинок офіцерів", потім "Жовтневий палац", потім два "Жовтневих палаци". У якийсь момент подумали, що добре було б зараз спробувати зібрати більше людей,

– поділився Сергій.

Жадан тішиться багатотисячній аудиторії, яка була присутня на його травневих читаннях. Військовий зізнався, що згадує про той атмосферний вечір з великою приємністю та вдячністю до кожного слухача.

Там не було вісім тисяч, там було менше, але все одно багато. Це поки що найбільша моя літературна аудиторія. І насправді було страшенно приємно бути в цьому середовищі, в цій атмосфері – атмосфері людей, які на одній хвилі з тобою, які загалом розуміють, про що ти говориш,

– зауважив Жадан.

Нагадаємо, Сергій Жадан розсекретив, що буде з його гуртом "Жадан і Собаки". Відомо, що лідер колективу разом з іншими учасниками мобілізувався до Нацгвардії. Однак гурт має творчі плани та сюрпризи, яких попросив дочекатися.