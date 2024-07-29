Для нас не роблять якихось привілеїв, – Сергій Жадан висловився про службу у війську

Сергій Жадан віднедавна є військовослужбовцем 13 окремої бригади НГУ "Хартія". Артист зізнався, як пройшли його військові навчання.

Також він поділився порадами для тих, хто планує вступати до Сил Оборони.

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Насамперед музикант розповів, що під час військового вишколу заняття були цікавими та інтенсивними.

Власне, у 50 років якось вже трішки дивно проходити школу, але мені було цікаво. Насправді дуже вдячний інструкторам, які дійсно багато чого навчили,

– зазначив Сергій.

Водночас попри свій статус відомого музиканта, Жадан підкреслив, що ні він, ні його колеги не отримували жодних "особливих умов" під час навчання.

Насправді це теж дивна така трішки річ, тому що ми приїхали нашою групою, і ми – музиканти проходимо вишкіл разом з усіма. Для нас не роблять якихось привілеїв, не роблять якихось попусків,

– підкреслив військовий.

Він також дав поради тим, хто розмірковує над вступом до лав Збройних Сил. За словами Жадана, розуміння структури та специфіки підрозділу, до якого плануєш вступити, значно полегшує адаптацію до військової служби.

Бажано не ставитися до війська як до чогось абстрактного, ефемерного, а просто спробувати розібратися, які є частини, підрозділи. Порадитися з людьми, які вже є в Силах оборони, тому що, коли ти знаєш, куди йдеш, коли знаєш командирів, структуру того підрозділу, куди ти можеш потрапити – все не так страшно,

– сказав виконавець.

Повне інтерв'ю з Сергієм Жаданом читайте в рамках проєкту " Інтерв'ю24 ".

Нагадаємо, разом із лідером "Жадан і Собаки" до служби в 13 окремій бригаді НГУ "Хартія" долучилися ще двоє учасників гурту: вокаліст і гітарист Євген Турчинов та тромбоніст Олександр Меренчук.