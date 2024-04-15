Відомий український співак відреагував на чутки про таємний роман з піарницею

Лідеру гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергію Танчинцю приписують роман з його піарницею Юліанною. Водночас співак вже відреагував на припущення шанувальників.

Причиною виникненню чуток стало опубліковане спільне фото Сергія з Юліанною. Ця світлина наштовхнула підписників на думку про можливий таємний роман артиста.

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Яке фото опублікував Сергій Танчинець

На опублікуваному співаком кадрі можна помітити Сергія разом з піарницею, які позують на сцені. Чоловік ніжно обійняв Юліанну та поцілував у шию. Водночас жінка радісно усміхалася та прийняла теплі обійми Сергія.

Після публікації світлин шанувальники одразу почали робити припущення щодо таємного роману Танчинця з його піарницею. На думку користувачів, спільне фото є романтичним, особливо момент поцілунку в шию. Ба більше, деякі підписники звинуватили Юліанну в руйнуванні колишнього шлюбу артиста.

"Вірила в щирість ваших пісень, ходила на концерти";

"Та, заради кого я залишив дружину і дітей";

"Гарна піарниця, роботу свою знає";

"Якщо ви разом, то будьте щасливі";

"Щастя Вам Сергію! І не слухайте дурниць!! Ви неперевершений";

"Дуже класні, бережіть своє щастя".

Водночас Сергій лаконічно відреагував на створений скандал навколо нього. Він залишив під коментарями смайлик, який сміється. Так, виконавець показав своє ставлення до таких чуток.

Однак, через декілька годин артист видалив свій коментар з реакцією.

Що відомо про попередній шлюб Танчинця