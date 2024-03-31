Не збираюся нікого обманювати, – Сергій Середа відверто висловився про бажання мобілізуватися

Телеведучий і комік Сергій Середа з початком повномасштабного вторгнення прагнув піти добровольцем на фронт, однак передумав. Чоловік відверто поділився думками щодо мобілізації та розповів про готовність захищати Україну на передовій.

Як вважає Сергій, думки про фронт приходять до кожної людини під впливом емоцій. Такими міркуваннями точно керує не розум, тому покладатися на них не варто.

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Чи готовий зараз Середа мобілізуватися

За словами коміка, після початку вторгнення він відправив дружину, артистку MamaRika з сином за кордон, а водночас сам планував піти добровольцем на фронт. Однак, чоловік в останній момент передумав.

Чи ми от зараз тут сидимо і чи ми не боїмося? Та ми 100 відсотків боїмося. І це в першу чергу. В мене є цей страх. Я не збираюсь нікого тут обманювати. Буду я там корисний чи не буду, це вже десяте запитання. Чи маю я права туди йти, чи не маю? Чи кращий я за когось, хто там? Звісно ні,

– чесно відповів Середа.

До того ж Сергій вважає, що має максимально допомагати своїй країні, бо це єдине, що він може зараз. Водночас комік не збирається говорити про "свою більшу користь всередині країни аніж на передовій".

Інтерв'ю Сергія Середи : дивіться відео онлайн

Ба більше, телеведучий визнає, що людина, в якої зараз на фронті воює чоловік, брат чи син, відчуває несправедливість до тих, хто виправдовується своєю допомогою в тилу.

Людина, в якої знаходиться чоловік, брат чи син там, ці твої фрази їй до… Людина відчуває несправедливість в першу чергу. Ті, хто там, це справжній цвіт нації. Це справжні герої. І це ті люди, якими ми маємо всі дійсно пишатися. Вони на відміну від нас змогли. Вони пішли,

– зазначив комік.

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