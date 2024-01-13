Волонтер Сергій Притула пригадав, що після скандалу постійно отримує у коментарях і повідомленнях спільне фото з Сонею Морозюк. Він розповів про те, як відбувалась їхня співпраця.

До слова Соня Морозюк підтвердила, що має дві квартири й приміщення за 4,6 мільйона: звідки вони взялися

Сергій Притула про роботу з Сонею Морозюк

У нас була історія. Соня Морозюк прийшла до нас, дала мені футболку, на якій було написано фразу: "Цей день настав", – ну це типу фраза, яка зі мною асоціюється. І наші на фонді домовилися, що вона зробить нам дизайн на мерч, який ми потім мали випускати. І вона, власне, розробила цей дизайн,

– поділився волонтер.

Сергій Притула додав, що на той час він знав Соню Морозюк як відому художницю, яка створює мурали. Зараз вони не співпрацюють.

"У нас є фотка, бо на той момент ми домовлялися, щоб зробити мерч. Вона не прийшла з плакатом: "Мій наречений і його тато – корупціонери й хабарники, і кинули Міністерство оборони на тендерах". Це прийшла на той момент відома художниця, яка робила мурали. Зрозуміло, що зараз питання співпраці з нею взагалі не стоїть", – підкреслив Сергій Притула.



Соня Морозюк і Сергій Притула / Фото з інстаграму Соні Морозюк

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