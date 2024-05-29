Остання сторінка спогадів, – Сергій Притула зворушив архівними фото 14-річної давнини

Волонтер Сергій Притула поділився архівними знімками з нагоди дня народження "Вар'ятів" та останнього епізоду "Підйому". Він поділився спогадами й подякував колишнім колегам.

Через повномасштабне російське вторгнення Сергій Притула вирішив попрощатися з кар'єрою шоумена. 28 травня волонтер згадав про пам'ятні для нього дати, які він міг би святкувати.

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Сергій Притула поділився спогадами

Учора, 28 травня, "Вар'ятам" виповнилося 14 років з дня створення. А 27 травня минуло 13 років від останнього ефіру програми "Підйом" за участі ведучих Педана, Притули та Фреймут.

Наразі залишається тільки гірко усміхнутись післясмаку колишнього життя і далі торувати шлях до Перемоги, опираючись на ваші донати та на самовідданість наших захисників! Мабуть, це буде остання сторінка спогадів по цих проєктах,

– поділився Сергій Притула.



"Підйом" / Фото з інстаграму Сергія Притули

Волонтер подякував колишнім колегам-гумористам за те, що щороку до повномасштабного вторгнення частина зароблених коштів з концертів йшла на потреби ЗСУ. Притула висловив вдячність обом аудиторіям за любов і підтримку. Але додав, що зараз бачить сенс тільки у праці на перемогу.

"Зрештою, ми ще не знали такого слова, як донати, в той час, коли ви це робили! Дякую усім, чиє плече відчуваю з 2014! І так, друзі, донатьте! Це я буду просити вас теж аж до кінця війни й навіть після!" – додав Сергій Притула.





"Вар'яти-шоу" / Фото з інстаграму Сергія Притули

Притула завершив кар'єру шоумена