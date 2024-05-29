Остання сторінка спогадів, – Сергій Притула зворушив архівними фото 14-річної давнини
Джерело:Сергій Притула
Волонтер Сергій Притула поділився архівними знімками з нагоди дня народження "Вар'ятів" та останнього епізоду "Підйому". Він поділився спогадами й подякував колишнім колегам.
Через повномасштабне російське вторгнення Сергій Притула вирішив попрощатися з кар'єрою шоумена. 28 травня волонтер згадав про пам'ятні для нього дати, які він міг би святкувати.
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Сергій Притула поділився спогадами
Учора, 28 травня, "Вар'ятам" виповнилося 14 років з дня створення. А 27 травня минуло 13 років від останнього ефіру програми "Підйом" за участі ведучих Педана, Притули та Фреймут.
Наразі залишається тільки гірко усміхнутись післясмаку колишнього життя і далі торувати шлях до Перемоги, опираючись на ваші донати та на самовідданість наших захисників! Мабуть, це буде остання сторінка спогадів по цих проєктах,
– поділився Сергій Притула.
"Підйом" / Фото з інстаграму Сергія Притули
Волонтер подякував колишнім колегам-гумористам за те, що щороку до повномасштабного вторгнення частина зароблених коштів з концертів йшла на потреби ЗСУ. Притула висловив вдячність обом аудиторіям за любов і підтримку. Але додав, що зараз бачить сенс тільки у праці на перемогу.
"Зрештою, ми ще не знали такого слова, як донати, в той час, коли ви це робили! Дякую усім, чиє плече відчуваю з 2014! І так, друзі, донатьте! Це я буду просити вас теж аж до кінця війни й навіть після!" – додав Сергій Притула.
"Вар'яти-шоу" / Фото з інстаграму Сергія Притули
Притула завершив кар'єру шоумена
- З початку повномасштабного вторгнення Сергій Притула весь свій час почав приділяти волонтерству та благодійному фонду. Після 10 місяців великої війни він повідомив про те, що не повернеться на телебачення після перемоги.
- Волонтер розповів, що цей довгий етап життя у розважальних шоу він вважає завершеним та остаточно перегорнутим. Однак Сергій Притула додав, що буде залучений у медійне життя. Зараз, наприклад, виходить його подкаст з Антоном Тимошенком "Гуртом та вщент".
- Окрім того, волонтер завершив акторську кар'єру. Його останнім проєктом стала анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", де він озвучив персонажа Фрола.