Из-за полномасштабного российского вторжения Сергей Притула решил попрощаться с карьерой шоумена. 28 мая волонтер вспомнил о памятных для него датах, которые он мог бы праздновать.
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Сергей Притула поделился воспоминаниями
Вчера, 28 мая, "Варьятам" исполнилось 14 лет со дня создания. А 27 мая прошло 13 лет с последнего эфира программы "Подъем" с участием ведущих Педана, Притулы и Фреймут.
Сейчас остается только горько улыбнуться послевкусию прежней жизни и дальше прокладывать путь к Победе, опираясь на ваши донаты и на самоотверженность наших защитников! Видимо, это будет последняя страница воспоминаний по этим проектам,
– поделился Сергей Притула.
"Подъем" / Фото из инстаграма Сергея Притулы
Волонтер поблагодарил бывших коллег-юмористов за то, что ежегодно до полномасштабного вторжения часть заработанных средств с концертов шла на нужды ВСУ. Притула выразил благодарность обеим аудиториям за любовь и поддержку. Но добавил, что сейчас видит смысл только в работе на победу.
"В конце концов, мы еще не знали такого слова, как донаты, в то время, когда вы это делали! Спасибо всем, чье плечо чувствую с 2014! И так, друзья, донатьте! Это я буду просить вас тоже до конца войны и даже после!" – добавил Сергей Притула.
"Варьяты-шоу" / Фото из инстаграма Сергея Притулы
Притула завершил карьеру шоумена
- С начала полномасштабного вторжения Сергей Притула все свое время начал уделять волонтерству и благотворительному фонду. После 10 месяцев большой войны он сообщил о том, что не вернется на телевидение после победы.
- Волонтер рассказал, что этот долгий этап жизни в развлекательных шоу он считает завершенным и окончательно перевернутым. Однако Сергей Притула добавил, что будет вовлечен в медийную жизнь. Сейчас, например, выходит его подкаст с Антоном Тимошенко "Гуртом та вщент".
- Кроме того, волонтер завершил актерскую карьеру. Его последним проектом стала анимационная лента "Мавка. Лесная песня", где он озвучил персонажа Фрола.