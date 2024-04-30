Для збору коштів на дрони: Сергій Притула та Міша Крупін випустили трек "Ї*ати р*сню 24/7"

Фонд Сергія Притули проводить масштабний збір коштів "Рій помсти 24/7" на безпілотники. У рамках цієї ініціативи артист разом з Мішею Крупіним представив спільну пісню з промовистою назвою "Ї*ати русню 24/7".

Як зауважили в команді фонду, той, хто почув цей трек, вже не може його забути. Він настільки запам'ятовується, що хочеться наспівувати цілий день.

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Що відомо про вбивчу музичну прем'єру

За словами комунікаційниці фонду Притули, Наталії Авдєєвої, зараз людей мотивують донатити креативні збори. Як результат, фонд випустив композицію "Ї*ати русню 24/7". Слова для пісні написали Сергій Притула та дизайнерка Олександра Вазіанова, а музику створив Міша Крупін, відомий своїми русофобними треками. "Ї*ати русню 24/7" оспівує необхідність безперервної боротьби з ворогом, з цим українським захисникам якраз допомагають безпілотники.

Ці дрони допомагають нашим захисникам звільняти нашу землю. Ці дрони вбивають наших ворогів. І забезпечення наших військових FPV-дронами – вкрай важливий внесок у цій війні, який може зробити кожен з нас. Слухайте цей трек та донатьте на FPV, до самої перемоги,

– підкреслив Міша Крупін.

Фонд Сергія Притули та Міша Крупін – "Ї*ати русню 24/7": дивіться відео онлайн

Зауважимо, це вже третій збір фонду Сергія Притули на FPV-дрони. Перший "Рій помсти" тривав у вересні-грудні 2023. Тоді збирали 50 мільйонів гривень на 2 тисячі дронів. "Рій помсти 2.0" був у грудні 2023 - лютому 2024 на 100 мільйонів гривень і 5 тисяч FPV.

Тепер потрібно зібрати 130 000 000 гривень для придбання 5000 безпілотників FPV, що складаються з 2500 денних та 2500 нічних дронів.