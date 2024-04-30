Как отметили в команде фонда, тот, кто услышал этот трек, уже не может его забыть. Он настолько запоминается, что хочется напевать целый день.

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Что известно об убийственной музыкальной премьере

По словам коммуникационщицы фонда Притулы, Натальи Авдеевой, сейчас людей мотивируют донатить креативные сборы. Как результат, фонд выпустил композицию "Ї*ати русню 24/7". Слова для песни написали Сергей Притула и дизайнер Александра Вазианова, а музыку создал Миша Крупин, известный своими русофобными треками. "Е*ать русню 24/7" воспевает необходимость непрерывной борьбы с врагом, с этим украинским защитникам как раз помогают беспилотники.

Эти дроны помогают нашим защитникам освобождать нашу землю. Эти дроны убивают наших врагов. И обеспечение наших военных FPV-дронами – крайне важный вклад в этой войне, который может сделать каждый из нас. Слушайте этот трек и донатьте на FPV, до самой победы,

– подчеркнул Миша Крупин.

Фонд Сергея Притулы и Миша Крупин – "Е*ать русню 24/7": смотрите видео онлайн

Отметим, это уже третий сбор фонда Сергея Притулы на FPV-дроны. Первый "Рой мести" проходил в сентябре-декабре 2023 года. Тогда собирали 50 миллионов гривен на 2 тысячи дронов. "Рой мести 2.0" был в декабре 2023 - феврале 2024 на 100 миллионов гривен и 5 тысяч FPV.

Теперь нужно собрать 130 000 000 гривен для приобретения 5000 беспилотников FPV, состоящих из 2500 дневных и 2500 ночных дронов.

Присоединиться к сбору можно по ссылкам: mono, Приват, другие счета

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